В московском детском саду воспитательницу, издевавшуюся над своими подопечными, привлекли к дисциплинарной ответственности. Ее также уволили из заведения.

Недавно на канале в «Телеграме» появилась запись о том, что воспитатель издевается над детьми в садике, сформированном при школе №777 в столице РФ. Директор образовательного учреждения Валерий Харламов отметил, что данный инцидент произошел в конце предыдущего года. Летом завершилось служебное расследование, в рамках которого удалось зафиксировать нарушения со стороны сотрудницы детского сада.

Согласно его словам, воспитательница не работала с детьми с июня текущего года, а в конце августа прошла встреча с родителями, где состоялось обсуждение о ее работе. В результате было принято решение об увольнении данной сотрудницы.