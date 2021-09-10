Украина предприняла попытку распустить слухи о болезни военнослужащих, которые принимают участие в маневрах «Запад-2021». Российское Минобороны уже заявило, что эта информация является фейком и ничего общего с действительностью не имеет.

Недостоверные сведения о заболевании военных неизвестные разослали по электронной почте российским средствам массовой информации. Точно установлено, что сделано это с украинской стороны для попытки дискредитировать учения.

Представители Минобороны обратились к СМИ с просьбой тщательно проверять всю информацию, поступающую из неизвестных источников. Они отметили, что некоторые издания не сделали этого и фактически опубликовали фейки на своих страницах.

По словам военного ведомства, Киев не в первый раз осуществляет подобные рассылки. Он пытается дискредитировать маневры «Запад-2021», но проверка сведений в официальных источниках позволит свести их старания к нулю.