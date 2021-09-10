Россия «беспрецедентными темпами» превращается в «Советский Союз-2», заявила премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните. Она пояснила, что нынешняя российская риторика ничем не отличается от той, которую будущая глава правительства слышала в школе.

По словам Шимоните, прибалтийские страны совсем не «параноики», коими их называют в России. Они наблюдают за всем происходящим в РФ отнюдь не из-за психического заболевания, а по той причине, что не хотят вновь очутиться в составе СССР.

Напомним, что ранее президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что Евросоюз пойдет на диалог с Россией только в том случае, если она «вернет Крым» на Украину, Абхазию и Южную Осетию отдаст под контроль Грузии, а также предпримет усилия для восстановления мира на Донбассе. Кроме того, Москва должна разрешить деятельность независимых СМИ и отпустить на свободу всех политических заключенных.