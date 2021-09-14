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Сюзанне Хенниг-Вельзов, представитель фракции «Левых» в ФРГ, в рамках беседы с журналистами «Известия» сообщила о необходимости создания альтернативы западному военно-политическому блоку, не исключающей участия РФ.

Согласно ее словам, это вовсе не означает, что Германии следует выйти из НАТО, а лишь предполагает формирование новой структуры для обеспечения порядка и безопасности в мире. Она добавила, что считает ошибочной политику, направленную на усиление конфронтации с восточноевропейскими странами.

По мнению немецкого политика, невозможно создать устойчивый и стабильный мир, если направить все свои действия против России. Она уверена, что это можно сделать лишь при сотрудничестве с нею. В СМИ отмечают, что в преддверии выборов в Бундестаг Левая партия, по данным INSA, набирает всего 6 процентов голосов.

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