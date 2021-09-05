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В Ленобласти произошло ДТП, в котором пострадали четыре человека.

Инцидент произошёл утром 4 сентября в Киришах. Согласно имеющейся информации, в 7:44 утра автомобиль скорой помощи и Renault Kaptur столкнулись на перекрёстке проспекта Героев и улицы Энергетиков.

Машина скорой помощи в результате инцидента оказалась на боку. В тяжёлом состоянии был госпитализирован водитель Renault. Пассажиры скорой помощи пострадали меньше – так, состояние пациентки, которую перевозили в машине, оценивается как средней тяжести, а состояние врача и медсестры – удовлетворительное.

В настоящее время ведётся установление обстоятельств инцидента. По некоторым данным, причиной аварии могла стать кошка – сбитое животное было замечено неподалёку.

Недавно мы сообщали о том, что в Ленобласти была задержана женщина, которая подбросила своего ребёнка в церковь. Младенец был найден мертвым.

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