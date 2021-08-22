В воскресенье Кировский суд отправил в СИЗО 21-летнего омича, который совершил ужасное преступление. Молодой человек убил свою подругу, нанеся ей 57 ударов ножом.

Инцидент со смертельным исходом произошел в Кировском округе в ночь на 20 августа. Пресс-служба прокуратуры Омской области рассказала, что парень обиделся на шутку своей 22-летней девушки и спровоцировал ссору. Во время словесной перепалки он вдруг взял нож и начал наносить удар за ударом в область шеи, груди, рук и живота.

При этом девушка не могла сопротивляться – она была не в состоянии передвигаться без инвалидной коляски. В результате парень нанес ей 57 ударов, причем большинство из них попадали уже в мертвое тело. Молодой человек был в состоянии алкогольного опьянения, что не оправдывает его, а напротив, усугубляет вину.

Дело об убийстве находится на контроле прокуратуры. Во время суда вскрылись новые факты – парень ранее уже был судим за кражу и преступление против здоровья и жизни человека.