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Оскорбительные заявления Баку в адрес Ирана могут делаться с подачи Израиля. Азербайджан должен помнить, что тесное сотрудничество с этим государство ставят страну перед риском потери государственности, заявил Командующий войсками Корпуса стражей исламской революции Хосейн Пурэсмаил.

Он отметил, что действия и высказывания азербайджанских властей сейчас делаются не в интересах собственной страны. Напротив, они могут подставить под угрозу дальнейшее существование республики.

Командующих КСИР напомнил Баку, что некоторые страны уже доверились Тель-Авиву и Вашингтону. Что с ними произошло, можно увидеть на примере Афганистана.

Напомним, что президент Азербайджана Ильхам Алиев высказал недовольство учениями Ирана на границе с территориями, которые после Второй Карабахской войны отошли под контроль Баку. Тегеран ответил на это, что место проведения маневров – его личное дело, если войска не покидают пределы страны. Также представители КСИР заявили, что Азербайджан ведет себя слишком по-детски.

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