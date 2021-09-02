В Пекине появится новая фондовая биржа, доступ к которой получат средние и небольшие компании, заявил глава государства Си Цзиньпин. Он также отметил, что решение о ее создании было принято, чтобы поддержать данный сектор бизнеса.

Сегодня в Китае работают крупные фондовые биржи в Гонконге, Шанхае и Шэнчжэне, однако они имеют свою специфику. Ранее они привлекали не только средства внутри страны, но и деньги из-за рубежа в рамках IPO.

Правительство Китая нарушило этот процесс. Его давление на крупные китайские компании привело к тому, что они начали испытывать серьезные сложности с доступом к инвестиции. Такие действия стали причиной нового скандала с Соединенными Штатами. Из-за этого власти приняли решение запретить привлекать средства из-за рубежа.

Что касается развития малого и среднего бизнеса, то в Китае для него пока открываются новые возможности. Си Цзиньпин заявил, что открытие специальной фондовой биржи – это одна из многих инноваций, которые разрабатываются специально для компаний, работающих в этом секторе.