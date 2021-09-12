Разработку истребителей нового шестого поколения с более высокими характеристиками уже включили в повестку дня все крупные военные державы мира. Китайское издание SunNews оценило, как продвигаются в этом вопросе США, Китай, Россия, Европа. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

В настоящее время пока что лишь три страны (США, Китай и Россия) смогли успешно разработать истребители пятого поколения. Американские F-35, китайские J-20 уже начали массовое производство и постановку на вооружение, на разных этапах пути к этому находятся и другие самолеты пятого поколения, в том числе российский Су-57. Поэтому все крупные военные державы переключили усилия на создание истребителя следующего, шестого поколения.

По сравнению со стандартами ближайших предшественников, самолет шестого поколения также будет иметь возможности полноценной радиолокационной невидимости, более высокие крейсерские скорости, более сильные возможности обнаружения ситуаций и возможности беспилотного боя. Судя по этим заявленным стандартам, будущий самолет пока что выглядит «простым усовершенствованием» машин пятого поколения.

Но уже сейчас можно предвидеть, что в будущей сфере запуска истребителей шестого поколения будут доминировать только две страны: США и Китай. Россия, отставая от США и Китая в области авионики на одно или даже два поколения, нереально первой разработать самолет шестого поколения на том же уровне, что в США и Китае.

Кроме того, экономическая мощь России очень ограничена, что привело к тому, что оборонные расходы российской армии составили всего около 40-50 миллиардов долларов США. Эти военные расходы добавляются к поддержанию огромного ядерного арсенала, ежедневным расходам российской армии в миллион военнослужащих, и разработку нескольких новых типов оружия. Затраты, которые при этом могут быть вложены в исследования и разработку самолета шестого поколения, очень малы. Учитывая сотни миллиардов долларов затрат на исследования и разработки F35 в США, серьезная нехватка средств в России является непреодолимым препятствием.

Что касается Европы, то она отстала в области производства самолетов пятого поколения. В настоящее время большинство стран Европы закупают американские истребители F-35, а это означает, что они отказались от национального плана исследований и разработок самолетов пятого поколения.

Франция, которая опирается на относительно независимую оборону, явно отказалась от американского F-35 и хочет разработать собственные самолеты пятого и шестого поколений. Германия также работает с Францией над разработкой истребителей-невидимок следующего поколения, не покупая при этом истребители-невидимки F-35. Таким образом, Европа в целом хочет пропустить этап запуска своих самолетов пятого поколения и сразу разработать истребитель шестого поколения, что нереально.

Следовательно, в области машин шестого поколения США и Китай будут единственными игроками. Кто из этих двух стран выпустит первый истребитель шестого поколения? По-прежнему трудно дать такой прогноз.

Хотя Соединенные Штаты еще в 2019 году объявили, что их демонстрационный самолет шестого поколения NGAD совершил первый полет, дальнейших новостей пока нет, что свидетельствует лишь о том, что американские военные лишь немного впереди.

Но это не абсолютно, потому что проводимая в Китае аналогичная конфиденциальная работа не вызывает сомнений. Хотя о первом полете опытного самолета шестого поколения нет никаких новостей, никто не может гарантировать, что он уже не летал. Кто мог ожидать в 2011 году, что китайский самолет пятого поколения J-20 родится «без предупреждения»? Американские военные считали, что как минимум до 2020 года у Китая не будет самолетов пятого поколения.

Поэтому до того, как первый самолет шестого поколения фактически совершит свой первый полет, никто не может гарантировать, запустят ли его первыми Соединенные Штаты или Китай. Хотя США опережают Китай в некоторых областях, особенно в двигателях, это только показывает, что американцы лидируют лишь в отдельных аспектах разработки самолетов шестого поколения.