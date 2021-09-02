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В информационном агентстве «Цзефан Жибао» отметили, что на китайском предприятии началась сборка пассажирского авиалайнера CR929, являющегося совместной разработкой РФ и КНР.

Ян Чжиган, китайский главный инженер СОМАС, ранее отметил, что производство первого экземпляра должно стартовать в текущем году. Он добавил, что это будет указывать на то, что обе стороны смогли согласовать базовые характеристики самолета, к примеру, его размеры, и решить все вопросы по поводу поставки материалов и комплектующих.

Впервые макет CR929 был продемонстрирован на специальном мероприятии в Китае около трех лет назад. Стандартный вариант авиалайнера предназначен для перевозки 280 пассажиров. Дальность его полета без дозаправки составляет 12 000 километров. Позднее планируется создать дополнительные версии самолета, имеющие укороченный и удлиненный фюзеляжи.

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