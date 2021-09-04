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Ряд СМИ сообщили, что в Кабуле начали распространять сведения о том, что боевики «Талибана» (запрещенная в РФ террористическая группировка) смогла захватить провинцию Панджшер, которую удерживали силы сопротивления FANR.

Данная информация начала появляться после публикации в социальных сетях ролика, где можно увидеть, как в Кабуле радикалы стреляют в воздух из автоматов. Некоторые источники отмечают, что они тем самым радуются взятием под контроль последнего повстанческого региона. Однако другие журналисты заявили, что боевики просто праздновали прибытие в столицу своих лидеров.

При этом ни одна из сторон официально не сообщала о ситуации в Панджшере. Согласно имеющимся данным, в провинции все еще идут интенсивные бои между ополченцами и бойцами террористического движения. Первыми руководит сын знаменитого афганского военачальника Ахмад Масуд-младший.

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