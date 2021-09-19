В информационном агентстве Times of Israel сообщили, что на территории Израиля началась новая волна коронавирусной инфекции, которая оказалась наиболее мощной с момента старта пандемии.

Отмечается, что на сегодняшний день Израиль занимает лидирующие позиции по количеству вакцинировавшихся от COVID-19 граждан –в стране от данного вируса привились 84 процента населения (учитываются только израильтяне старше 12 лет). При этом вчера, 18 сентября, в ней было зарегистрировано почти 9 тысяч зараженных.

Ранее специалисты заявляли, что после полной вакцинации населения вспышки коронавируса со временем сойдут на нет. Однако этого в итоге не произошло. Эксперты предполагают, что причиной этому является появление новых штаммов. Медики при этом отмечают, что вакцинация помогла значительно снизить количество случаев тяжелой формы болезни, поэтому показатель смертности намного снизился. Сейчас в сутки умирают 10-30 человек.