Вооруженные силы самопровозглашенной Южной Осетии приняли участие в тактических учениях под руководством России. Об этом со ссылкой на официальную информацию Министерства обороны России сообщило грузинское интернет-издание Civil Georgia. При этом грузинское издание открыто демонстрирует свое недовольство, подчеркивая, что «Россия проводит военные учения в оккупированном Цхинвальском регионе».

Южно-осетинские войска участвовали в учениях, охватывающих также около 1200 военнослужащих 58-й общевойсковой армии Южного военного округа. В рамках основной задачи этих учений бойцы отражали «воздушно-десантную атаку условного противника».

Российские военные в течение последней недели также проводят тактические учения в Волгоградской области, Карачаево-Черкесии, Чечне и на своей военной базе в Южной Осетии. Всего в учениях, по официальным данным, примут участие около 6000 военнослужащих, 300 единиц военной техники, в том числе танки, артиллерийские орудия и реактивные системы залпового огня.

«После российско-грузинской войны 2008 года Россия усилила свое военное присутствие в оккупированном Цхинвальском регионе, где находится 4-я военная база, подчиненная 58-й общевойсковой армии, со штаб-квартирой во Владикавказе. Тбилиси неоднократно выражал озабоченность по поводу учений под руководством России и военного присутствия в оккупированном Цхинвальском регионе, а также в Абхазии», – отмечает Civil Georgia.

Похоже, что для приверженцев НАТО стало очень «модным» раздувать масштабную антироссийскую истерию по поводу любых регулярных совместных учений Российской Армии с вооруженными силами своих стран-соседей. Вот и в Грузии тоже нашлись желающие не упустить случай и заявить, что она тоже «при делах».