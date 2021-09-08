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Украинские депутаты совершенно бессмысленно тратят время, пытаясь уговорить США предоставить стране статус главного союзника за пределами Североатлантического альянса, уверен российский парламентарий Сергей Железняк. Он предположил, что Верховной Раде больше нечем заняться, раз она проводит подобные голосования.

Попытки вступить в НАТО, которые раз за разом заканчиваются провалом, предпринимаются Киевом, чтобы подразнить Москву. Но на самом деле он делает хуже только себе.

«Печальный пример действий США в Афганистане с позорным бегством и оставленными на произвол людьми, должен бы стать сигналом всем, кто надеется на искреннюю дружбу с Вашингтоном. США всегда и везде действуют исходя исключительно из своих интересов, не пекутся о тех, «кого приручили», а также не желают нести ответственность за содеянное», – написал депутат Госдумы.

Напомним, что голосование по обращению к американскому Конгрессу с просьбой признать Украину «главным союзником НАТО» с треском провалилось. За него отдали голоса лишь 24 депутата Верховной Рады.

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