Зенитно-ракетный комплекс С-500 «Прометей», который уже начал поступать на вооружение войск ПВО, станет дополнительным инструментом сдерживания потенциального противника наряду с ядерным оружием. Зампред комитета Госдумы по обороне Виктор Заварзин заявил, что сильные параметры этой системы позволяют закрыть воздушное пространство «на замок» и обеспечить надежную защиту от нападения с воздуха.

«Это наша внутренняя безопасность. С-500 — система совершенно нового поколения, аналогов в мире нет. С-400 тоже хорошая машина. В С-500 все доработки прошли. ЗРС получилась мощная, отработанная», – поделился своими впечатлениями Заварзин.

Напомним, что 16 сентября вице-премьер Юрий Борисов заявил, что испытания С-500 полностью завершены. Первые образцы системы поступят на вооружение подмосковного объединения сил ПВО-ПРО. Серийные же комплексы армия получит к 2025 году.

О своем желании приобрести С-500 «Прометей» уже заявил Китай. Однако Россия не намерена продавать ЗРК до 2030 года.