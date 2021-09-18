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Читатели немецкого издания Die Welt высказались насчёт реакции Франции на разрыв соглашения с Австралией о поставке подлодок.

Как сообщается, после того, как Австралия разорвала контракт с Францией, МИД Франции отозвал своих послов в США и Австралии. Это было сделано по просьбе президента Эммануэля Макрона. Немецкое издание также отметило, что для стран-союзников подобный шаг весьма необычен.

Некоторые пользователи Сети заявили, что смотрят на ситуацию со злорадством. Так, как рассказали читатели издания, контракт для Франции был слишком крупным. К подобному итогу привели французская самоуверенность и высокомерие. Кроме того, было заявлено, что Франция использовала несправедливые средства для того, чтобы обойти немецкого конкурента при заключении этого контракта.

Впрочем, некоторые поддержали и Францию, заявив, что отзыв послов был правильным решением. Действия США были названы постыдными, но не удивительными, так как США всегда делают то, что захотели.

Недавно политолог Яков Кедми объяснил, зачем был образован союз США, Великобритании и Австралии. По его словам, США после бегства из Афганистана пытаются доказать, что ещё не утратили мировое господство.

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