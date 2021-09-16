Новый военный альянс AUKUS, который создали США, Британия и Австралия, будет задействован для давления на РФ и Китай, уверен политолог Яков Кедми. Он пояснил, что Соединенных Штатам после позорного бегства из Афганистана нужно было организовать шумную «пиар-акцию», которая должна была подтвердить – мировое господство все еще не утрачено.

Кедми напоминает, что в качестве первой совместной операции участники нового союза решили создать для Австралии атомный подводный флот. При этом мимоходом «обидели» Францию, так как отобрали у нее заказ на 12 субмарин. Его передадут Великобритании, однако возникает вопрос – почему Париж не попал в новый военно-политический союз?

Впрочем, Кедми считает, что от Франции нет никакого толку в Индо-Тихоокеанском регионе, который намерены контролировать Лондон, Вашингтон и Канберра. Именно поэтому ее лишили заказа на 90 миллиардов долларов.

Главным противником нового альянса будет Китай, но Россия тоже входит в число потенциальных врагов. На нее триумвират будет оказывать давление с двух направлений – Дальнего Востока и Северного Ледовитого океана.