Дитмар Бартш, лидер немецкой партии «Левые», предположил, что Ангела Меркель сможет остаться на посту канцлера ФРГ, как минимум, до Рождества текущего года.

Согласно его словам, Меркель останется на своем посту до конца декабря. Он считает, что на создание нового правительства в стране понадобится крайне много времени, так как ни одной партии, скорее всего, не удастся получить 30 процентов голосов избирателей. В результате придется формировать разнообразные коалиции.

В СМИ напоминают, что 26 сентября должны состояться правительственные выборы, в рамках которых будет выдвинута новая кандидатура на должность канцлера. Меркель ранее сообщила, что собирается уйти из политики после данных выборов. По ее мнению, следующим главой правительства станет Армин Лашет.