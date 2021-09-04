читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Дитмар Бартш, лидер немецкой партии «Левые», предположил, что Ангела Меркель сможет остаться на посту канцлера ФРГ, как минимум, до Рождества текущего года.

Согласно его словам, Меркель останется на своем посту до конца декабря. Он считает, что на создание нового правительства в стране понадобится крайне много времени, так как ни одной партии, скорее всего, не удастся получить 30 процентов голосов избирателей. В результате придется формировать разнообразные коалиции.

В СМИ напоминают, что 26 сентября должны состояться правительственные выборы, в рамках которых будет выдвинута новая кандидатура на должность канцлера. Меркель ранее сообщила, что собирается уйти из политики после данных выборов. По ее мнению, следующим главой правительства станет Армин Лашет.

Вам может понравиться

В Китае началась сборка российско-китайского самолета CR929

В информационном агентстве «Цзефан Жибао» отметили, что на китайском предприятии началась сборка пассажирского авиалайнера CR929, являющегося совместной разработкой РФ и КНР. Ян Чжиган, китайский главный инженер СОМАС, ранее отметил, что

Atlantic Council: Путин стремительно милитаризует Беларусь

Портал Atlantic Council (аналитического центра НАТО) сообщил, что Россия активно расширяет свое военное присутствие в Беларуси. По мнению издания, наблюдается фактически постоянное присутствие российских войск на белорусской территории, в основном

Military Watch: Украина не смогла стать крупным экспортером танков из-за провала Т-84 «Оплот»

В информагентстве Military Watch отметили, что проблемы с Т-84 «Оплот» похоронили надежды Украины стать одним из крупнейших экспортеров танков на планете. Авторы материала отмечают, что после развала СССР на Украине
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 4 сентября – небольшой дождь, до 9 °C | город Мытищи: погода, 4 сентября – небольшой дождь, до 8 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 4 сентября – небольшая облачность, до 16 °C | Южно-Сахалинск: погода, 4 сентября – небольшой дождь, до 16 °C | Королев: погода, 4 сентября – ясно, до 21 °C | Подольск: погода, 4 сентября – небольшой дождь, до 8 °C | Армавир: погода, 4 сентября – ясно, до 20 °C |