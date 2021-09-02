Комментируя заявления Александра Лукашенко о поставках из России зенитно-ракетных комплексов С-400, а также самолетов и вертолетов, немецкое издание Die Welt пишет, что «белорусский президент таким образом пытается подчеркнуть сплоченность с РФ». В этой фразе не было бы ничего удивительного, вот только с прошлого сентября все европейские СМИИ именуют Лукашенко не иначе как диктатором. Не признавая его победы на выборах.

Вполне вероятно, немецкие журналисты были слишком уж впечатлены заявлениями белорусского лидера о возможной войне. Так, Лукашенко заметил, что если вдруг НАТО решит напасть, то сперва отпор ему даст армия Беларуси, а следом за ней подойдут и подразделения Западного военного округа ВС России.

С 9 сентября прошлого года, когда выборы президента Беларуси спровоцировали волну протестов по всей стране, Запад не признает легитимность Лукашенко. Его называют только «диктатором», а государственную власть – «режимом».