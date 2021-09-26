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Тино Хрупала, представитель фракции «Альтернатива для Германии», отметил, что ввод в эксплуатацию «Северного потока – 2» может быть остановлен из-за редких ящериц.

Согласно его словам, фракция «Зеленых» продолжает всячески мешать запуску газопровода. Ни для кого не секрет, что они пытались не допустить завершение его постройки, однако в итоге им не удалось этого сделать. Сейчас же они пробуют помешать его сертификации. По этой причине Хрупала скептически настроен к их действиям.

Немецкий политик не исключил, что экологи могут найти неподалеку от трубопровода ящериц, находящихся на грани вымирания и, чтобы защитить их, остановят весь многомиллиардный проект. Ранее Аннадена Бербок, один из кандидатов в канцлеры ФРГ от партии «Зеленых», дала обещание не допустить запуск «СП-2».

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