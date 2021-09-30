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По результатам выборов в Германии в новую правительственную коалицию могут попасть представители партии «Зеленых» и СвДП, которые являются ярыми противниками газопровода «Северный поток-2». Поэтому его сертификация и ввод в эксплуатацию оказались под угрозой срыва, считают журналисты издания The Telegraph.

Они также отмечают, что победившая на выборах Социал-демократическая партия будет вынуждена идти на поводу у союза «Зеленых» и Свободной демократической партии. Не исключено, что пост министра иностранных дел придется отдать Анналене Бербок, что приведет к серьезным проблемам в отношениях между ФРГ и Россией.

Напомним, что Бербок никогда не поддерживала «Северный поток-2». Кристиан Линднер, возглавляющий СвДП, заявлял, что не будет выступать против запуска газопровода только в одном случае – если в России пройдут перевыборы и сменится действующая власть. Поэтому рассчитывать на эти политические силы Москве точно не стоит.

Уже сейчас у нее возникли проблемы – ввод «Северного потока-2» был запланирован на октябрь текущего года, однако в настоящий момент начались достаточно сложные и затяжные переговоры, которые могут продлиться несколько месяцев.

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