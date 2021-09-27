В Армении сообщили, что военный конфликт в Нагорном Карабахе был спланирован и подготовлен Азербайджаном.

Как отмечается, вооружённый конфликт в Нагорном Карабахе начался год назад – 27 сентября 2020 года, и продлился 44 дня. МИД Армении заявляет, что во время конфликта были полностью нарушены нормы международного права, а также совершены военные преступления. Соответствующая публикация появилась на сайте организации.

Так, в заявлении армянского МИД указывается, что вооружённые силы Азербайджана использовали для атаки ракетно-артиллерийские и воздушные удары, применяя запрещённое оружие. Кроме того, указывается, что ВС Армении намеренно удерживали под прицелом гражданские инфраструктуры, а также мирные населённые пункты.

Эти действия, как было указано, привели к разрушениям и гражданским жертвам.

Недавно востоковед Карине Геворкян заявила, что Пакистан, Турция и Азербайджан собираются устроить эскалацию конфликта с Арменией. Кроме того, они намереваются “прижать” Иран.