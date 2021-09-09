В Арктике стартовали учения Северного флота. Об этом сообщает издание РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Северного флота.

Как сообщается, во время этих маневров планируется организовать практические действия, направленные на защиту коммуникаций, а также на обеспечение охраны и обороны гарнизонов флота. Кроме того, задачей стоит провести изучение вероятных районов, где могут быть проведены боевые действия, а также условия для использования сил флота.

Согласно имеющейся информации, маневры отличаются масштабностью – в них участвует около 8 тысяч военных и примерно 800 единиц боевой техники и спецтехники. В числе задействованной техники 40 танков и 460 бронемашин. Кроме того, сообщается об участии в учениях до 50 кораблей и 120 летательных аппаратов.

Ранее мы сообщали, что Россия продолжает расширение арктической базы Нагурское. Здесь была увеличена ВПП, также планирует расширить перрон, чтобы принимать более крупные самолёты.