В прошлом году взлетно-посадочная полоса (ВПП) российской арктической базы Нагурское была расширена, и сейчас, судя по новым спутниковым фотоснимкам, рядом строится большой перрон для поддержки крупномасштабного развертывания. Об этом сообщает The Drive.

Издание напомнило, что авиабаза Нагурское расположена рядом с крупнейшим военным форпостом России Arctic Trefoil («Арктический Трилистник»). Ровно год назад сообщалось о работах по увеличению ВПП базы с 2500 до 3500 метров и подготовке территории под другие усовершенствования. Как выяснилось теперь, к прошлой зиме это было успешно выполнено, и сейчас строится новый обширный перрон для стоянки, который сможет поддерживать развертывание гораздо более крупных самолетов, чем в прошлом.

Фактически, опубликованные еще в марте спутниковые снимки также показывали, что уже осуществлено небольшое развертывание военно-транспортной авиации (Ил-76 и Ан-26), самолетов дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) A-50 Mainstay и перехватчиков МиГ-31 Foxhound. Сейчас новая большая область перрона в северной части базы будет соединена с существующей территорией перрона меньшего размера, расположенной ближе к центру базы.

По оценке The Drive, комбинация A-50 и МиГ-31 способна служить большим противовоздушным «зонтом» над значительной полосой арктического региона. Теперь, с расширенной взлетно-посадочной полосой и значительно увеличенными площадками для стоянки, масштабы этого развертывания могут резко возрасти и, по всей видимости, оно будет включать стратегические бомбардировщики и морские патрульные самолеты.

The Drive дает следующий анализ: «Растущая мощь авиабазы в Нагурском повышает вероятность того, что боевые самолеты действительно будут постоянно дислоцироваться там в ближайшем будущем. Еще в 2016 году Минобороны России заявило публично о планах построить там специальные отапливаемые ангары для размещения перехватчиков МиГ-31 Foxhound или ударных истребителей Су-34 Fullback, а также самолетов-заправщиков Ил-78. С тех пор продолжали поступать сообщения о том, что часть МиГ-31 в конечном итоге станет дислоцироваться на арктической авиабазе.

Благодаря своей гораздо более длинной взлетно-посадочной полосе, а также любым другим улучшенным объектам, Нагурское способно действовать в качестве передового плацдарма для более крупных воздушных средств, таких как бомбардировщики Ту-95 и Ту-160 Blackjack, морские патрульные и противолодочные самолеты Ту-142 и Ил-38. Эти самолеты уже выполняли регулярные полеты в Арктике с баз на материковой части России, создавая многочисленные проблемы для потенциальных противников, особенно в отношении с операций иностранными подводными лодками, которые уже давно используют удаленные, часто покрытые льдом воды, чтобы избежать обнаружения во время проведения различных мероприятий.

Даже простое использование Нагурского в качестве базы для перехватчиков и ударной авиации означало бы, что у России есть единственные тактические средства воздушного боя, постоянно размещенные во всем регионе. Сочетание перехватчиков и морских ударных истребителей, а также самолетов дальнего обнаружения и морского патрулирования дало бы России возможность дотянуться до самой северной базы и контролировать небо и море на больших расстояниях вокруг нее. Это, вместе с любой будущей наземной обороной, дало бы Кремлю преимущество контроля за территорией, способной в последствии стать одним из самых горячо оспариваемых районов планеты».