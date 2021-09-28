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Абдул Хаким Шариа, и. о. руководителя Минюста Афганистана, в рамках беседы с журналистами РИА «Новости» отметил, что в стране будет восстановлена конституция, действовавшая при последнем короле Мухаммеде Захир-шахе.

Отмечается, что соответствующую монархическую конституцию приняли около 57 лет назад. В нем имелось несколько положений, направленных на демократизацию общества и политического строя в стране. К примеру, предполагалось формирование парламента, состоящего из двух палат, предоставление гарантий на свободу собраний и слова. Женщинам также позволялось не носить чадру.

При этом данная конституция значительно расширяла полномочия короля и уменьшала возможности правящего семейства в плане получения ключевых должностей. Захир-шах находился во главе королевства до 1973 года, пока его не сверг один из родственников. Ему удалось возвратиться на родину лишь в 2002 году.

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