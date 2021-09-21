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Побывавший в Крыму россиянин рассказал, что жителям полуострова уже надоели многочисленные туристы. Об этом он сообщил в своём блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

Далеко не все жители Крыма приветствуют туристов, особенно если они не являются для них источником дохода. Мужчина сообщил, что побывал на пляже Беляус, и, отдыхая там, услышал, как возмущалась местная жительница. Так, она заявила, что туристы «едут и едут», и задалась риторическим вопросом «когда уже наездитесь?».

Недовольство у крымчан вызывает поведение туристов. За последний год ранее уединённый пляж превратился в автопарковку и небольшой городок из палаток. Машины путешественники оставляют в водоохраной зоне, несмотря на штрафы, а сами занимают всё свободное место в тени.

Таким образом, сейчас можно забыть про спокойный дикий отдых на этом пляже, который ранее был не самым известным.

Российские туристы, которые недавно отдохнули в Крыму, заявили, что не собираются возвращаться на полуостров. Одной из причин такого решения стали очень высокие цены.

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