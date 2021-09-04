читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Внимательно изучив спутниковые снимки, сделанные на военно-морской базе в Северодвинске, эксперты издания USNI News заявили, что им удалось определить потенциального носителя ядерных беспилотных аппаратов «Посейдон». В этом подозревается исследовательское судно «Академик Александров».

По мнению аналитиков, как минимум один такой беспилотник в настоящий момент находится на этом корабле. Кроме того, в непосредственной близости от него располагается АПЛ «Белгород», которая точно будет носителем «Посейдонов».

«Академик Александров» – это судно, предназначенное для проведения самых разнообразных операций в экстремальных условиях Арктики. Оно может выполнять спасательные миссии, а также проводить исследования, так как оснащается специально разработанным для этой цели оборудованием.

По словам экспертов, в непосредственной близости от судна Россия также строит еще одного потенциального носителя «Посейдонов» – подводную лодку «Хабаровск».

Вам может понравиться

Defence24: Япония во время тренировок с Индией получит доступ к секретным данным об истребителе Су-30МКИ

Япония очень близка к получению доступа к российскому истребителю Су-30 МКИ, который используется индийскими ВВС. Нью-Дели намеревается задействовать эти самолеты в совместных учениях, намеченных на декабрь текущего года. Для Страны

В случае войны против НАТО российские С-400 в Беларуси сможет уничтожить любой польский танк

Российские зенитно-ракетные комплексы С-400 представляют собой эффективные средства ПВО, способные обеспечить защиту от нападения с воздуха и уничтожить самолеты потенциального противника на расстоянии до 400 километров. Однако размещать их на

Military Watch: Россия уверенно обошла США в ТОП-5 самых опасных вертолетов мира

Эксперты американского издания Military Watch составили ТОП-5 наиболее опасных вертолетов планеты. Они по достоинству оценили преимущества российских винтокрылых машин, занявших первые два места в рейтинге. Так, самым опасным был назван
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 4 сентября – небольшой дождь, до 9 °C | город Мытищи: погода, 4 сентября – небольшой дождь, до 8 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 4 сентября – небольшая облачность, до 16 °C | Южно-Сахалинск: погода, 4 сентября – небольшой дождь, до 16 °C | Королев: погода, 4 сентября – ясно, до 21 °C | Подольск: погода, 4 сентября – небольшой дождь, до 8 °C | Армавир: погода, 4 сентября – ясно, до 20 °C |