Внимательно изучив спутниковые снимки, сделанные на военно-морской базе в Северодвинске, эксперты издания USNI News заявили, что им удалось определить потенциального носителя ядерных беспилотных аппаратов «Посейдон». В этом подозревается исследовательское судно «Академик Александров».

По мнению аналитиков, как минимум один такой беспилотник в настоящий момент находится на этом корабле. Кроме того, в непосредственной близости от него располагается АПЛ «Белгород», которая точно будет носителем «Посейдонов».

«Академик Александров» – это судно, предназначенное для проведения самых разнообразных операций в экстремальных условиях Арктики. Оно может выполнять спасательные миссии, а также проводить исследования, так как оснащается специально разработанным для этой цели оборудованием.

По словам экспертов, в непосредственной близости от судна Россия также строит еще одного потенциального носителя «Посейдонов» – подводную лодку «Хабаровск».