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Военная стратегия США усиливает акцент на регионе Арктики, который получал относительно мало внимания со времен «холодной войны», но сейчас стал полем «растущей военной активности России». Об этом заявлено в материале UPI, предназначенном к перепечатке в СМИ стран Запада. Перевод представлен изданием discover24.ru.

Недавние арктические стратегии армии, авиации и флота США подчеркивают способы улучшения оперативных возможностей и потенциала в регионе. В дополнение к своим собственным усилиям, американские войска могли бы извлечь выгоду, используя знания и возможности партнеров и союзников с обширным арктическим опытом.

Соединенным Штатам не следует в одиночку решать огромные региональные проблемы. Союзники и партнеры с арктическими территориями адаптировали современное боевое оборудование, методы и процедуры для этой среды и работают в условиях Крайнего Севера на протяжении десятилетий. Силы США могли бы применить уроки и использовать то же оборудование, что и эти страны.

Такое сотрудничество продолжается и принимает форму обучения, учений и двусторонних и трехсторонних соглашений. В любой момент времени около 1000 морских пехотинцев США действуют на севере Норвегии на ротационной основе. Соединенные Штаты также недавно подписали с Норвегией соглашения о строительстве своих военных объектов на норвежских базах.

Хотя Швеция и Финляндия не являются членами НАТО, они тесно сотрудничают с Альянсом и США. В обеих странах есть объекты, которые НАТО может использовать для обучения, медицинской поддержки и материально-технического обеспечения. Финляндия также является лидером в строительстве ледокольных судов, в то время как Швеция обладает одним из самых тихих и эффективных подводных флотов, подводные лодки которого смогли «успешно атаковать» даже оперативную группу авианосцев в недавних учениях у Тихоокеанского побережья.

Дания (которая имеет суверенитет над Гренландией), Канада и Исландия совместно предоставляют определенные возможности, базирование и инфраструктуру для логистики, связи, осведомленности о предметной области, медицинской поддержки и спасательных работ. Норвегия, Дания и Канада также работают со своими коренными народами, чтобы повысить осведомленность об Арктике и улучшить рабочие процедуры в этом экстремальном регионе, и такую политику можно было бы скопировать в Аляске.

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