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Университет Лейпцига не собирается принимать Ангелу Меркель на работу. Об этом сообщают РИА Новости, задавшие вопрос университету.

Как сообщается, Меркель училась в университете с 1973 по 1978 годы. Она написала научную работу, которой был поставлен высший балл. Также отмечается, что во время обучения она познакомилась со своим первым мужем и обвенчалась с ним. В 1986 году состоялась защита докторской работы. Кроме того, в 2008 году ей присвоили почётную докторскую степень Лейпцигского университета.

Меркель вскоре уступит свой пост канцлера ФРГ выбранному главе правительства. Выбора прошли 26 сентября. После этого Меркель будет являться и.о. канцлера.

Отвечая на вопрос о принятии Меркель на работу, университет Лейпцига заявил, что после 1990 года она не занималась научной деятельностью. Таким образом, университет не рассматривает приём Меркель на работу в контексте её научных знаний.

Недавно экс-глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что после ухода Меркель с поста канцлера ФРГ Киев будет использовать её для общения с Владимиром Путиным. Он отметил, что Меркель доверяют около 70% украинцев.

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