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Ангела Меркель уходит с поста канцлера ФРГ, но это не означает ее окончательное исчезновение с политического горизонта. Поэтому Киев будет через нее отправлять послания российскому лидеру Владимиру Путину, заявил бывший глава МИД Украины Павел Климкин.

По его словам, Меркель доверяют более 70 процентов жителей Украины. Вполне вероятно, что власти страны будут обращаться к уже бывшему канцлеру Германии, если возникнет необходимость в диалоге с Россией и президентом Владимиром Путиным.

Напомним, что выборы в немецкий парламент намечены на 26 сентября. По итогам голосования будет формироваться новое правительство и избираться канцлер. Ангела Меркель заранее заявила, что намерена завершить свою политическую карьеру сразу же после выборов.

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