В южноафриканском информационном агентстве Ultimate Defence отметили, что в случае реального столкновения истребитель Су-35 российских ВКС сможет уничтожить французский Rafale.

Авторы статьи заявляют, что с помощью РЛС под названием Н035 «Ирбис» российские летчики способны обнаруживать воздушные цели наподобие «Рафаль» на расстоянии почти 270 километров. Однако французский истребитель, по мнению журналистов, сможет увидеть Су-35 лишь на расстоянии 120 километров.

Эксперты считают, что данное преимущество позволит российским пилотам раньше заметить противника и выпустить по нему дальнобойные ракеты. При этом ранее в польском издании Defence24 заявили, что Rafale смог победить Су-35 в учебном сражении. Ему удалось это сделать благодаря системе РЭБ, заглушившей радар российского самолета.