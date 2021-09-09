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На канале «Мьянма» в Telegram, сославшись на правозащитную организацию Justice for Myanmar, заявили, что украинские власти осуществляют поставки вооружения в Мьянму, где военные жестко подавляют антиправительственные протесты.

Согласно опубликованной информации, Киев смог установить тесное сотрудничество с мьянманской армией. Украина продолжает продавать ей вооружение, даже после того, как местные военные убили сотни человек, устроив незаконный госпереворот. При этом летом текущего года она согласилась с резолюцией Генассамблеи ООН, запрещающей поставку оружия в данную страну.

Эксперты отмечают, что продажа оружия мьянманским военным равносильна пособничеству в массовых убийствах. Они добавляют, что киевские власти не желают потерять один из самых крупных для себя рынков вооружения, поэтому готовы пойти даже на нарушение запретов со стороны ООН.

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