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Остров Змеиный может стать еще одним «лакомым кусочком» для России, из-за которого начнется война между Москвой и Киевом. Такое заявление сделал бывший замначальника украинского Генштаба Игорь Романенко.

Генерал-лейтенант запаса уверен, что для России Змеиный является стратегически важным островком, позволяющим взять под контроль все украинское судоходство. Захватить его Москва может меньше, чем за сутки, что позволит ей полностью перекрыть порты Николаева и Одессы.

По словам Романенко, Киев осознает опасность подобных действий РФ. Поэтому в настоящий момент разрабатывается план защиты Змеиного.

Военный эксперт Владимир Гундаров заявил, что Киев в своей мании преследования не в той стране разглядел претендентов на остров Змеиный. Он гораздо больше интересен для Румынии, которая уже судилась за него с Киевом.

Капитан первого ранга напомнил, что в течение долгого времени небольшой островок оставался необитаемым и никому не нужным. Украина даже не пыталась разрабатывать его шельф, богатый нефтью. Но как только Румыния попыталась забрать его себе, Киев подсуетился и превратил Змеиный в поселок со всеми атрибутами жилого населенного пункта.

России, уверен Гундаров, Змеиный не нужен совершенно, он не имеет для нее никакого значения. А вот Румыния, которая уже оттяпала большую часть шельфа через суд, может повторить попытку отобрать весь остров целиком.

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