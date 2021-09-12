Глава СНБО Алексей Данилов в последние пару дней потряс Украину заявлениями о силе и мощи украинской армии. Она, по его словам, уже сейчас готова взять под свой контроль и самопровозглашенные ДНР и ЛНР, и Крымский полуостров. Украинский блогер Serg Marco заявляет, что все высказывания Данилова – чистой воды вранье.Его публикацию представляет портал Discover 24.

Он поясняет, что в распоряжении ВСУ осталось чрезвычайно мало ракет из снарядов, так как украинские власти в прошлом году сорвали планы закупок для армии. Если Киев активизирует боевые действия, боеприпасы закончатся в кратчайшие сроки и стрелять будет банально нечем. А стрелять придется.

Кроме того, блогер поясняет, что позиции украинских войск и ополчения самопровозглашенных республик имеют практически одинаковую структуру и состоят из нескольких фортификационных линий. Если армия выбьет ополченцев из одной из них, они отступят на вторую, третью и так далее.

Для быстрого успеха ВСУ потребуется сконцентрировать на линии разграничения крупные силы, однако это практически сразу привлечет пристальное внимание России, которая тут же задействует свою армию.

По мнению блогера, Киев зря надеется, что Россию остановит Запад. По той простой причине, что президента Украины Владимира Зеленского в США небезосновательно считают клоуном, а в Германии и Франции его просто игнорируют, что показывает недавняя сделка по «Северному потоку-2». Вполне вероятно, что за Украину вступится Британия, однако это не та поддержка, которая может политически остановить продвижение РФ.

Автор считает, что захватывать ДНР и ЛНР украинской армии вообще не нужно. Все, что от нее требуется – это выйти на границу с Россией и перекрыть снабжение ополчения. После этого войска самопровозглашенных республик разбегутся сами собой.

По словам автора, это тоже может привести к потерям, однако исчисляться они будут тысячами, а не сотнями тысяч, как утверждает Данилов. Кроме того, подобная операция возможна лишь в том случае, если Москва не будет вмешиваться в конфликт.

Данилов врет, причем делает это в тот момент, когда армия деморализована и совершенно не готова воевать. Также глава СНБО постоянно забывает, что кроме ополчения ЛНР и ДНР украинской армии может противостоять российская, которая гораздо сильнее, которая лучше вооружена и подготовлена.