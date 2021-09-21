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В результате серии минометных ударов ВСУ по населенному пункту Ясиноватая поврежден газопровод на территории училища №69. Украинские военные выпустили не менее 15 мин, причем большинство из них легло как раз в непосредственной близости от учебного заведения.

По словам представителя самопровозглашенной ДНР в Совместном центра координации и контроля за соблюдением условий прекращения огня, Киев осуществлял обстрелы из 120-миллиметровых минометов. Попытки запустить координационный механизм в СЦКК ничего не дали – украинская сторона привычно их проигнорировала.

Глава администрации города Ясиноватая Дмитрий Шевченко также рассказал, что во вторник утром под удар попала и школа-интернат №14. Все 112 детей сразу же были выведены в убежище, поэтому жертв нет.

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