Покушение на помощника и давнего друга президента Украины Сергея Шефира либо связано с его нынешней деятельностью, либо организовано иностранными спецслужбами, считают представители Национальной полиции страны.

Глава ведомства Сергей Клименко заявил, что не исключается вариант с попыткой давления на Владимира Зеленского и руководство Украины. Еще одна версия, которая рассматривается полицией – это намерение дестабилизировать ситуацию в стране путем ликвидации высокопоставленных лиц в Офисе президента.

Не обошлось и без традиционных версий о «руке Кремля», которую в России уже назвали симптомом «излишне экзальтированного эмоционального состояния» украинских властей. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что у Киева большой талант «находить российский след» в любом событии, которое случается на Украине.

Сам Шефир считает, что покушение на него – это попытка запугать Зеленского, однако тот является волевым человеком и вряд ли чего-то испугается.