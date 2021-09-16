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Украина в очередной раз ожидает «вооруженной агрессии» России и в связи с этим снова укрепляет границы. Напомним, что раньше она строила забор, который должен был имитировать «великую украинскую стену», но сейчас подошла к делу более серьезно.

В Пограничной службе Украины заявили, что осуществляется усиление инженерного обустройства по всей границе страны. Однако участку между ней и Россией уделяется самое пристальное внимание.

Для упомянутого выше усиления военнослужащие подогнали к рубежам Украины специальную технику, которая роет рвы. В дальнейшем в них будут устанавливать фортификационные сооружения. Именно они должны защитить страну от всех бед сразу – от ввоза оружия и наркотических средств, контрабандных продуктов питания и сигарет, а также от мигрантов и террористов либо средств террора.

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