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16 сентября Киев опять провалил процесс эвакуации 150 жителей Афганистана из аэропорта Кабула, сообщает новостной портал Baza. Журналисты поясняют, что украинское посольство «забыло» поставить в известность о своих планах талибов (представители радикального движения «Талибан» – запрещенной в России террористической организации).

Украинский самолет прибыл в Кабул из Азербайджана. При этом афганцам, которых намеревались эвакуировать, посольство уже сделало все необходимые документы. Они ждали прибытия борта, однако талибы не захотели выпускать граждан из страны.

Посольство Украины запоздало попыталось решить ситуацию, однако представители «Талибана» заявили, что Киев должен поступать так же, как и другие страны – привозить в Афганистан гуманитарную помощь и только потом забирать желающих эвакуироваться. Кроме того, новые власти обнаружили много афганцев с поддельными документами. В результате самолет улетел обратно пустым.

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