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Украина замыслила «симметричный ответ» на учения России и Белоруссии «Запад-2021». Она намерена в конце месяца провести свои маневры под названием «Объединенные усилия». Рассказал об этом Главком ВСУ Валерий Залужный.

По своему обыкновению он не забыл повторить, что учения «Запад-2021» являются актом «российской агрессии» по отношению ко всей Европе. Также они якобы угрожают национальной безопасности Украины. Поэтому Киев в ответ проведет абсолютно не агрессивные, исключительно мирные маневры. Пройдут они на военных полигонах страны. Также Украина задействует флот, который будет тренироваться в акватории Черного и Азовского морей.

В этих учениях Киев задействует более 12 тысяч военных. Ожидается, что около 700 из них приедут из стран Североатлантического альянса. Также планируется использование натовской боевой техники. Основная цель учений, по словам Залужного – наращивание сил, необходимых для отражения наступления на Украину войск потенциального противника.

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