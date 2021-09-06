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Заявления Украины о желании России захватить остров Змеиный для якобы «блокировки портов в Николаеве и Одессе» – это очередная дезинформация для США с целью выклянчить у них еще немного денег, уверены российские политологи. Так они прокомментировали соответствующее заявление украинского генерала Игоря Романенко.

Эксперты поясняют, что Змеиный – это фактически необитаемый остров, на котором нет подходящих для жизни условий. Он был и остается скалой, хотя Киев перед судом против Румынии и сделал из него что-то вроде поселка.

По мнению политологов, Змеиный не подходит и для блокировки одесского или николаевского портов. Впрочем, если необходимость в ней возникнет, с этой задачей Черноморский флот справится за пару часов без Змеиного острова.

Политолог Александр Перенджиев уверен, что Романенко решил попиариться, поэтому высказал несусветную чушь, отвечающую политике нынешних украинских властей. Также он вполне мог отрабатывать деньги Запада, выделенные на антироссийскую пропаганду. Однако рассуждения умного на вид генерала на самом деле могли быть актуальными разве что в 18 столетии. Сейчас за попытку «захватить Змеиный» или «дойти до Одессы» Россия может оказаться в полной изоляции, поэтому такими методами она действовать не собирается.

Киеву очень нужны деньги, так как экономика страны давно затонула в болоте бесконечных и бессмысленных заявлений президента Владимира Зеленского и его окружения. Поэтому он придумывает все новые и новые басни о «российской агрессии», чтобы получать от США и Европы финансовую помощь.

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