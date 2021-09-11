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Эксперт Игорь Юшков заявил, что Украина может попытаться убедить Германию в необходимости санкций против газопровода «Северный поток-2».

Для этого, как он считает, Украина может снова начать боевые действия на Донбассе. Как объяснил эксперт, соглашение между Германией и США касаемо «Северного потока-2» предусматривает два пункта. Так, если Россия будет использовать газопровод как энергетическое оружие, а также в случае, если будет начата прямая агрессия против Украины, то Германия будет обязана ввести санкции.

Таким образом, Украина может осуществить эскалацию боевых действия на Донбассе, а после этого нажаловаться Западу. При этом виноватой выставят Россию. В итоге от Германии начнут требовать ввода новых санкций против газопровода. Причём, как указывается, санкции могут предусматривать даже перекрытие газопровода.

Ранее мы сообщали, что Украина пожелала стать независимым оператором газопровода “Северный поток-2”. Соответствующую заявку подала компания “Нафтогаз”, а также PGNiG из Польши.

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