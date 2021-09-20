22 сентября на Украине начинаются масштабные командно-штабные учения «Объединенные усилия-2021». Пресс-служба Генштаба предупредила граждан, что во время этих маневров по всей территории страны будет наблюдаться массовое перемещение солдат и техники.

Генштаб призывает сохранять полное спокойствие в местах учений, а также предупреждает, что попытки фотографировать боевую технику и режимные объекты ВСУ, а также проникновение на эти самые объекты будут караться согласно действующему законодательству.

Все граждане, которые попытаются запускать беспилотники, чтобы сделать видеозапись маневров, будут сразу же задерживаться. То же самое произойдет, если кто-то задумает устроить провокацию неподалеку от полигона или войсковой части.