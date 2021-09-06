Исполняющий обязанности начальника Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Владимир Мошков сообщил о том, что россиянам грозит опасность заражения лихорадкой Западного Нила.

Согласно имеющейся информации, в первые два месяца осени должно произойти увеличение количества комаров, являющихся переносчиками данного заболевания. Их численность, как рассказал Мошков, увеличится на юге страны. Причиной этому является установившаяся в регионе высокая температура и влажность воздуха.

Лихорадка Западного Нила, как уточняется, является инфекционной болезнью. Оно может, в том числе, поразить центральную нервную систему. Из-за этой болезни человек может даже погибнуть – вероятность смерти составляет до 14%. Инкубационные период этой болезни длится до трёх недель.

Недавно учёные установили, что яд бразильской гадюки способен подавить коронавирус. Эффективность этого яда составляет около 75%.