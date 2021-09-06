Специалисты Бостонского колледжа разработали металл, который можно использовать для разработки различных электронных устройств.

Как сообщается, электроны в созданном материале движутся примерно так же, как вода в трубе – то есть, это движение фундаментально изменяется от динамики, которая подобна частицам, к динамике, похожей на жидкость. Материал состоит из ниобия и германия, и является сверхпроводником.

Согласно заявлению учёных, в эксперименте было установлено, что при сильном взаимодействии электронов с фононами происходит образование единой электронно-фононной жидкости. Данное открытие весьма удивило учёных, и сейчас они собираются заняться поиском других аналогичных материалов.

Кроме того, планируется заняться управлением жидкостями из электронов в созданном металле, что можно будет использовать для разработки новых электронных устройств.

Ранее мы сообщали о разработанном учёными светодиоде, который загорается при воздействии на него ультрафиолета. Создали новинку учёные из Великобритании и КНР.