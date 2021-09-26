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Специалисты Массачусетского технологического института разработали технологию, которая превратила самые обычные растения в светящиеся.

Как сообщается, для этого были использованы наночастицы из люминофорных материалов. Благодаря таким частицам растения начали светится. Отмечается, что для того, чтобы растение светилось в течении нескольких минут, достаточно, чтобы на него воздействовал ультрафиолетовый свет в течение всего лишь десяти секунд. К примеру, для того, чтобы самый обычный салат светился целый час, хватило десяти секунд воздействия синих светодиодов.

Разработка, по словам учёных, представляет большой интерес, а также даёт широкие возможности для использования подобных растений в качестве источников освещения.

Ранее мы сообщали, что китайские учёные синтезировали искусственный крахмал. Они получили его из смеси водорода и диоксида углерода при помощи нового метода.

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