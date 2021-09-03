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Два года назад в Бристольской центральной библиотеке эксперты нашли фрагменты неизвестной рукописи. После проведенных исследований они выяснили, что это оригинальный вариант легенды о маге Мерлине, который является одним из главных персонажей историй о короле Артуре.

Ученые рассказали, что текст рукописи была написан в период с 1220 по 1225 годы, а сама она датирована 1250-1275 годами. Также удалось выяснить, что на территорию Великобритании легенда попала примерно в 1300 году или позже. А писали ее во Франции.

Кроме того, обработка фотографий рукописи с применением современных цифровых технологий позволила установить, что создавали легенду два человека. При этом они писали чернилами, изготавливаемыми из сажи. По словам экспертов, это весьма интересный факт, так как до данного момента они находили рукописи, написанные составами, сделанными исключительно из грецких орехов.

Ученые намерены продолжать исследования. Все дело в том, что фрагменты рукописи по непонятным причинам были вклеены в переплеты не имеющих к ним отношениях томов 14-15 столетий. Также эксперты хотят выяснить, почему легенда о Мерлине вообще попала в Британию.

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