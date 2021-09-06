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Российской командой специалистов из СПбПУ был разработан новейший способ сварки, с помощью которого в будущем удастся увеличить прочностные характеристики мостовых конструкций.

Речь идет о совершенно новом сварочном методе, в ходе которого металлы сплавляются друг с другом с использованием трения. Данная технология предполагает применение алюминиевого сплава, соединяющего отдельные части. Ее можно, к примеру, применять для постройки небольших мостов для пешеходов.

Отмечается, что одно такое сооружение уже возвели с использованием этой технологии в населенном пункте Бор. Исследователи отмечают, что их метод не наносит вреда экологии и человеческому организму. Кроме того, во время плавления в атмосферу не выделяются опасные вещества, а вспышки не способны ослепить зверей.

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