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Американские ВВС снова демонстрируют силу и решимость действий, устраивая провокации в нейтральных водах у Крыма, заявил военный историк и аналитик Юрий Кнутов. Так он прокомментировал появление рядом с полуостровом американского беспилотного аппарата RQ-4A.

Разведывательный дрон ВВС США, согласно информации мониторингового ресурса Plane Radar, поднялся в небо на итальянской авиабазе. Около 9 часов он начал кружить у границ Крымского полуострова, не покидая пределов нейтральных вод.

По мнению Кнутова, США устраивают такие провокации, чтобы проверить боеготовность российских войск, а также получить информацию о находящихся в Крыму системах ПВО и другом вооружении. Сбивать беспилотники, находящиеся в международных водах нельзя, но все же существует возможность «промыть» его электронные мозги, нанеся удар средствами радиоэлектронной борьбы.

Напомним, что украинские ВС задействовали свой беспилотный аппарат для атаки на ДНР. Дрон сбросил взрывное устройство не нефтехранилище, что привело к пожару. Его удалось погасить за 4 часа, причем сгорел только один резервуар с топливом.

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