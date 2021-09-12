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Около 4 часов потребовалось спасательным службам самопровозглашенной ДНР, чтобы потушить пожар на нефтебазе, спровоцированный атакой украинского беспилотного аппарата, сообщает портал Avia.Pro. Авторы поясняют, что в загоревшемся резервуаре было 1300 литров топлива.

Власти ДНР отрицали удар беспилотника до тех пор, пока его не подтвердила украинская сторона. Они списывали начало пожара на самовозгорание, то ли не желая признавать удачную атаку противника, то ли просто не имея о ней достаточно информации.

Впрочем, для ДНР все завершилось более или менее удачно. После удара беспилотного аппарата загорелся только один резервуар. Его удалось потушить, а также исключить возгорание других емкостей. В противном случае на одном из крупнейших нефтехранилищ рядом с Донецком вполне мог начаться настоящий апокалипсис.

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