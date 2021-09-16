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На новостном портале «Авиа.про» заявили, что истребители F-16 ВВС Турции чуть было не сбили еще один бомбардировщик Су-24 российских ВКС, который атаковал протурецких боевиков в Идлибе.

Авторы материала отмечают, что после того, как российский самолет принялся за осуществление операции в Сирии неподалеку от границ Турции, в небо были подняты два турецких перехватчика. При этом указывается, что экипаж Су-24 допустил нарушение воздушного пространства иностранного государства. В этот момент F-16 находились всего в нескольких десятках километров от места происшествия.

Однако они не стали атаковать нарушителя. Эксперты отмечают, что российское воздушное судно, скорее всего, вышло за границы лишь на 15-20 секунд, так как ему могло не хватить места для разворота. В СМИ напоминают, что схожий инцидент около 6 лет назад привел к уничтожению российского Су-24 турецкими летчиками. В Минобороны РФ пока никак не прокомментировали данную информацию.

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